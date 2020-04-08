Мэр Виталий Кличко заявил о резкой смене сроков выплаты материальной помощи киевлянам к Пасхе

Так, в Киеве раньше запланированного срока, уже со среды, 8 апреля, начинаются выплаты материальной помощи к Пасхе для социально-незащищенных граждан.

Об этом, как передает Politeka.net, сообщил мэр Виталий Кличко на своей странице в Твиттере.

Материальную помощь получат более 289 тысяч киевлян из категории малозащищенных слоев населения.

Правда, размер выплат мизерный: от 250 до 500 грн. Наибольшая сумма адресной выплаты – 500 грн – предназначена детям-сиротам и детям, над которыми установлена опека или попечительство.

Ранее сообщалось, что коллеги Виталия Кличко по КГГА передумали закупать 400 камер для измерения температуры, которые обошлись бы бюджету в 65 миллионов гривен.

Как оказалось, договор был составлен с нарушениями. Об этом сообщается на Facebook-странице Prozorro.

Киевская городская государственная администрация разорвала договор на закупку 400 камер с функцией измерения температуры и распознавания лиц за 64,9 млн грн. Оплаты по этому договору еще не было, поэтому средства удалось сохранить.

Отмечается, что закупка проводилась без тендера якобы в рамках борьбы с китайским вирусом, хотя такие камеры не входят перечень товаров для противодействия заболеванию.

По данным Prozorro, сэкономленные 65 млн грн — это 7% от всех расходов Украины на закупки против уханьского вируса за 2 недели.

Напомним, новая неприятность ждет киевлян уже с апреля: что будет с платежками и сколько заставят заплатить.

Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина.

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.