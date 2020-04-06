В Киеве полиция задержала неадеквата, который устроил тир в местном парке

Мужчина на автомобиле Peugeot заехал в парк Муромец в Деснянском районе Киева и устроил там тир. Об этом сообщает Киев Оперативный в Фейсбук, пишет Politeka.

Cтрелка по имени Мурад задержали. При нем были несколько пистолетов, патроны к ним, а также несколько различных паспортов.

Сотрудники полиции со следственно-оперативной группы сказали, что собираются ждать адвоката задержанного, поскольку, в соответствии со статьей 208 УПК Украины, Мурада повезут в изолятор.

В сети начали обсуждать увиденное.

«А сколько таких Мурадов ещё лазит, остаётся только догадываться, таки оружие людям нужно как воздух, на ментов надежды нет», «Дальше не мог заехать что ли? отстрел спокойно можно за городом сделать», «Очень умный человек,с таким прикупом,ездить по паркам и устраивать отстрел из огнестрела. Наверное, он хотел выразить протест.», «Миграционная политика Украины оставляет желать лучшего», «Почему Мурад без маски», – пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, что пьяный киевлянин разбудил весь подъезд и устроил незабываемое диско-шоу.

Инцидент произошел на улице Ревуцкого, 7 в Киеве.

Женщина вызвала полицию, когда поняла, что мужчина не реагирует на ее просьбы.

«Мужчина в то время наконец выключил музыку и переместился на лавочку, достал из сумки пистолет, показал его мне и сунул за пояс. На вопрос, имеет разрешение, показал мне его, показал, что он не заряжен. Пошел дальше пить. На лавочке стояла почти пустая бутылка какого-то алкоголя», – добавила киевлянка.

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