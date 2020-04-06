В Киеве появились карантинные патрули в популярных общественных местах для отдыха

Так, полиция прочесывает парки, скверы, детские площадки и спортплощадки. Об этом заявили в пресс-служба КГГА.

Патрулирование проводят городские коммунальные службы, представители «Муниципальной варты» и полицейские.

По словам руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного, не допустить распространения эпидемии в столице можно только при условии точного выполнения всех карантинных мероприятий. До сих пор многие жители столицы не сознают всей глобальности проблемы и не соблюдают правила карантина.

«Киевляне должны понять, что карантин — это не каникулы, и пока не та ситуация, когда с болезнью можно шутить. Соответствующие замечания и составленные протоколы — пока предупредительные меры, с понедельника карантин входит в более жесткую фазу», — говорит Загуменный.

Отметим, что в столичном Гидропарке произошли первые столкновения и первые задержания. На мосту, который ведет к Гидропарку спортсмены-активисты пытались прорвать кордон милиции, которые заблокировали доступ в качалку под открытым небом.

Активисты говорят, что такие ограничения незаконны и лучше заниматься спортом, чем употреблять алкогольные напитки.

Напомним, что в Киеве полиция перекрыла дорогу к Гидропарку и спортсмены начали бунтовать.

«Друзья! Смотрите, какая ситуация. Я сейчас нахожусь на мосту на Гидропарк. Гидропарк – это остров и часть территории Украины. Какие-то неизвестные мне люди в масках очень похожие на полицию не дают мне пройти на территорию Украины. Они мне «рекомендуют», чтобы я не прошел», – рассказывает киевлянин.

На опубликованных кадрах можно увидеть полицию, которая перекрыла мост.

Поліція обмежує допуск на частину території України - острів Гідропарк. Gepostet von Сергій Бригадир am Montag, 6. April 2020

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