В Киеве появились карантинные патрули в популярных общественных местах для отдыха
Так, полиция прочесывает парки, скверы, детские площадки и спортплощадки. Об этом заявили в пресс-служба КГГА.
Патрулирование проводят городские коммунальные службы, представители «Муниципальной варты» и полицейские.
По словам руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного, не допустить распространения эпидемии в столице можно только при условии точного выполнения всех карантинных мероприятий. До сих пор многие жители столицы не сознают всей глобальности проблемы и не соблюдают правила карантина.
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«Киевляне должны понять, что карантин — это не каникулы, и пока не та ситуация, когда с болезнью можно шутить. Соответствующие замечания и составленные протоколы — пока предупредительные меры, с понедельника карантин входит в более жесткую фазу», — говорит Загуменный.
Отметим, что в столичном Гидропарке произошли первые столкновения и первые задержания. На мосту, который ведет к Гидропарку спортсмены-активисты пытались прорвать кордон милиции, которые заблокировали доступ в качалку под открытым небом.
Активисты говорят, что такие ограничения незаконны и лучше заниматься спортом, чем употреблять алкогольные напитки.
Напомним, что в Киеве полиция перекрыла дорогу к Гидропарку и спортсмены начали бунтовать.
«Друзья! Смотрите, какая ситуация. Я сейчас нахожусь на мосту на Гидропарк. Гидропарк – это остров и часть территории Украины. Какие-то неизвестные мне люди в масках очень похожие на полицию не дают мне пройти на территорию Украины. Они мне «рекомендуют», чтобы я не прошел», – рассказывает киевлянин.
На опубликованных кадрах можно увидеть полицию, которая перекрыла мост.
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