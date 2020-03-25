В Киеве пропал мужчина

Сестра разыскивает брата, который не выходит на связь более двух недель. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

Без вести пропавший – Симончук Виктор Иванович, 1968 года рождения.

Женщина подала объявление в розыск, что у нее пропал двоюродный брат. Он выключил телефон, а дома не появляется.

«Нет такой проблемы, которую бы вместе мы не решили», – просит она ему передать.

Также просят сообщить о любой информации о него местонахождении.

Напомним, что в Киеве пропала 20-летняя девушка. Альбина Ванадзе ушла из дома 19 марта и до сих пор не вернулась. В последний раз молодую киевлянку видели в районе Труханова острова.

Приметы: на вид 20 лет (или немного меньше), рост – 1,62 метра, волосы до плеч, окрашенные в красный цвет.

Особая примета: родинка в пупке.

На момент исчезновения была одета в короткий плащ светло-бежевого цвета, серую шапку с розовой надписью «Нью-Йорк», светлые джинсы, шарф горчичного цвета. Обута в белые кроссовки со вставками розового цвета.

«В разговоре может показаться немного странной, может называть себя Катей», - отмечают в паблике. Всех, кто что-либо знает о месте нахождении Альбины, просят звонить по телефону матери девушки - Ирины Фомичевой, 066 498 72 07.

Также мы ранее писали, что в Киеве беременная женщина с подозрением на коронавирус COVID-19 была экстренно госпитализирована в инфекционное отделение.

"Первый случай - есть подозрение на коронавирус. К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, и он оказался отрицательным. Наши врачи в пятницу сделали ей мазок на ПЦР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат положительный. Впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину", - подчеркнул городской голова.

Маркушин также добавил, что женщину после экстренной госпитализации отправили на повторный анализ ПЦР.

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