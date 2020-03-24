На Киевщине без вести пропал ребенок

Полиция разыскивает 14-девочку Анастасию Кузку. Она ушла из дома в городе Белая Церковь и до сих пор не вернулась.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 1,55 м, худощавое телосложение, лицо овальное, волосы русого цвета, глаза карего цвета.

Была одета в шапку темно-серого цвета, черную куртку и черную кофту с капюшоном (с белыми полосками на рукавах), джинсы светло-синие, кроссовки цвета хаки.

В полиции просят при наличии какой-либо информации относительно возможного места нахождения девушки, сообщить по номеру спецлинии "102".

Напомним, что в Киеве оштрафовали продавщицу фруктов на 17 тысяч гривен

На днях оштрафовали женщину, которая продавала фрукты и овощи во время карантина на стихийном рынке. В пресс-службе Шевченковского райсуда в Киеве раскрыли подробности о штраф в 17 000 гривен за нарушение карантина.

Во время судебного заседания было указано, что штрафные санкции являются минимальными по этой статье. Там же киевлянка признала свою вину и согласилась выплатить штраф.

"Шевченковский районный суд города Киева привлек к ответственности лицо, которое не относится к социально защищенных слоев населения, не является лицом преклонного возраста и осуществляла торговлю фруктами и овощами в большом количестве", – рассказала пресс-служба суда.

Также мы писали, что в Киеве становится все больше больных гриппом. Только за прошедшую неделю из-за гриппа и ОРВИ в больницы Киева госпитализированы 236 человек, в том числе 107 детей. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

Так, в Киеве гриппом и ОРВИ заболели почти 15 тысяч человек (14893). Это на 22,2 процента больше, чем болело неделей ранее.

Среди госпитализированных и тех, кто болеет дома, больше всего детей – 7 595. Значительная часть больных с – школьного возраста 3 550 детей.

При этом в КГГА заверили, что показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 34,3%.

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