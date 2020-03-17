В Киеве отменили движение в популярных направлениях городской электрички

Так, в связи с технической неисправностью вагонов и недостаточным количеством исправных электропоездов с 18 марта временно отменили движение электрички. Об этом сообщает Киев Оперативный, пишет Politeka.net.

Отменяется движение в направлениях Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница) и Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница). Кроме того, планируется переход на "челночное" движение электропоездов на участке от Троещины ст. Почайна и от ст. Почайна к Троещине. Курсирования будут происходить в любой час-пик.

Об установлении временного "челночного" движения электропоездов на участке от з.п. Троещина ст. Почайна и обратно, а также расписание их движения информация появится позже.

Напомним, что в связи с карантином из-за коронавируса со вторника, 17 марта, в Киеве закроют места массового скопления людей.

Так, в этот список попадают: ТРЦ, детские развлекательные центры, спортзалы/бассейны, зоопарки, парки аттракционов, все магазины и рынки, кроме продуктовых и аптек, а также рестораны, кинотеатры, музеи и другие культурные заведения.

Также мы писали, что в Киевской области пропал мужчина. Роман Лазаренко 1978 года рождения 2 марта должен был ехать из города Сумы в Чернигов через Киев, но, к сожалению, до места назначения не добрался.

Мужчина был одет в темно-зеленую куртку, голубые джинсы, коричневые кроссовки, также имел черный рюкзак.

Если известна какая-либо информация о его местонахождении, или любые сведения о том, что его видели, просьба обратиться по телефону 102 или 099-95-75-176.

Также мы писали, что в Киеве задержали знаменитых воров-гастролеров, которые не давали покоя горожанам. Так, прославившихся многочисленными кражами грабителей задержали в подземном переходе во время попытки украсть телефон у киевлянки.

«Не может быть. Это же те, что постоянно воровали на Индустриальной. Немного не получилось на этот раз, что взяли их за пятую точку работники полиции. Те, находясь на лестнице подземного перехода, всей своей брагой окружили женщину 1990 года рождения и вытащили у нее из кармана iPhone 6S», – рассказали подробности в сети.

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