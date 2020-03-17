В сети показали строительство Новой Кольцевой до Богатырской

Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Думаете, что скоро будете ездить новой Кольцевой дорогой, которая направляется аж на Богатырскую? А вот и нет! Удалось сегодня немного полетать над огромным строительством, без всякого строителя», – подписали кадры в публикации.

В комментариях отметили, что строительство ведется на другом участке, а также отметили, что работа может быть приостановлена.

«Сейчас работа ведется на развязке на Богатырской, позже и тут начнут, процесс медленно , но идет. Вы бы там полетали, где работа идет, чего не показали?», «зато 2 млрд на шулявский потратили», «Имитация строительства. С 10 рабочих на работу являются 2-3 раза в неделю.», «Такая же стройка как и ремонт моста Днепр возле Левобережки. 1 час точно 5-10 рабочих в день ковырялись на мосту изображая работу.», «А так все хорошо начиналось», – пишут в сети.

Напомним, что мы ранее писали, как продвигается строительство Большой окружной дороги в Киеве.

Месяц назад на месте шли работы по расширению дорожного полотна и его усиления. Строители расширили проезжую часть основной трассы под заезды и съезды с моста. Сюда завезли тонны песка и щебня. Отметим, что участок будущей дороги от ул. Богатырской в направлении Оболонского проспекта и проспекта Героев Сталинграда ныне полностью погряз в мусоре. Киевляне на этом месте образовали большую несанкционированную свалку.

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