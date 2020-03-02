В Киевском ресторане агрессивно настроенные парни нарушили покой посетителей

В ночь на 2 марта на ВДНХ в ресторане «МистерКет» произошла масштабная драка между несколькими группами молодых людей. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

При этом, пострадали не только участники драки, поскольку кто-то использовал газовый баллончик.

На опубликованных кадрах видно, как некоторые клиенты ресторана закрывают глаза руками.

В сети пользователи прокомментировали случившееся.

«Мистер Кет прям оплот гопоты. То машиной в дверь заедут, то балончик распылят... Последнее место, где хочется поесть пиццу», «Я вот не могу понять, этот мир катиться в бездну? Или теперь в интернете много информации?», «Мистер кет как обычно,публика интересная,вкусная кухня и многого другого для отбросов», «Люди бедкаются, полиция разводит руками», «В гадюшнике по другому не бывает», – отметили в сети.

Напомним, что рыбаки без вести пропали под Киевом, отправившись на лов. В селе Страхолесье, что на Иванковщине, двое мужчин на моторной лодке вышли на рыбалку. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Еще двое суток назад рыбаки сообщили по телефону, что двигатель вышел из строя, и они планируют на ночлег остановиться на одной из баз в Козелецком районе, Черниговской области. Однако после этого вестей от них не было.

На поиски пропавших ориентированы личный состав полиции Киевщины, в частности Ивановской, Вышгородского, зоны ЧАЭС, полицейские смежных регионов, мобильные патрули, общественность.

2 марта поиски уже продолжились с привлечением авиации и спасателей.

Также мы писали, что в Киеве на Одесской трассе, в Чабанах, вблизи с АЗС КЛО, произошел пожар в отеле-ресторане в первой половине дня 1 марта. Из-за дыма на видео практически ничего не видно.

На Одеській трасі, у Чабанах, поблизу із АЗС КЛО, палає готель. На місці вже працюють бійці #ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 1. März 2020

Напомним, масштабный пожар вспыхнул в Киеве, уничтожены автомобили: кадры огненного ЧП

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