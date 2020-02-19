В сети показали, как поменялась улица Крещатик в Киеве за 100 лет
Крещатик для киевлян – место культовое, для гостей столицы – одна из главных городских достопримечательностей, мастхев к посещению. SQ показал исторические кадры главной улицы города Киев.
Крещатик – это улица длиной чуть более 1300 метров, которая соединяет Европейскую и Бессарабскую площади.
Крещатик в 1888 году
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Крещатик в конце XIX-го века
Крещатик в конце XIX-го века
Трамвай на Крешатике на рубеже XIX-XX веков
Крещатик в начале ХХ века
Крещатик в годы войны
Крещатик в 1949 году был практически восстановлен
Крещатик начала 50-х
Крещатик в 70-х и 80-х
Демонстрация на Крещатике, 1980-е годы
Современный Крещатик
Напомним, что архив киевских фото с высоты птичьего полета опубликовали в сети. В сети показали Киев с высоты птичьего полета в 1918 году. Фотографии были опубликованы в группе Клуб коренного киевлянина в Facebook.
Снимки были сделаны c воздушного шара немецкими фотографами. Они приехали в Киев вместе с армией стран Тройственного союза.
Также мы писали, что в сети показали, как продвигается строительство Большой окружной дороги в Киеве. В Киеве определенное время продолжаются работы над строительством Большой окружной дороги до улицы Богатырской.
В планах строителей завершить строительство отрезка дороги до конца года. Благодаря этом отрезке дороги транзитный транспорт движется через Киев, сможет попасть с перекрестка Большой окружной с Минским шоссе на ул. Богатырскую, минуя самые загруженные улицы города – площадь Шевченко, улицу Полярную и другие улицы Оболонского района, а также объехать Малую кольцевую дорогу.
Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.
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