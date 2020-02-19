Самое узнаваемое место в Киеве на фото трудно угадать

В сети показали, как поменялась улица Крещатик в Киеве за 100 лет

Крещатик для киевлян – место культовое, для гостей столицы – одна из главных городских достопримечательностей, мастхев к посещению. SQ показал исторические кадры главной улицы города Киев.

Крещатик – это улица длиной чуть более 1300 метров, которая соединяет Европейскую и Бессарабскую площади.

Крещатик в 1888 году

Крещатик в конце XIX-го века

Крещатик в конце XIX-го века

Трамвай на Крешатике на рубеже XIX-XX веков

Крещатик в начале ХХ века

Крещатик в годы войны

Крещатик в 1949 году был практически восстановлен

Крещатик начала 50-х

Крещатик в 70-х и 80-х

Демонстрация на Крещатике, 1980-е годы

Современный Крещатик

Напомним, что архив киевских фото с высоты птичьего полета опубликовали в сети. В сети показали Киев с высоты птичьего полета в 1918 году. Фотографии были опубликованы в группе Клуб коренного киевлянина в Facebook.

Снимки были сделаны c воздушного шара немецкими фотографами. Они приехали в Киев вместе с армией стран Тройственного союза.

Также мы писали, что в сети показали, как продвигается строительство Большой окружной дороги в Киеве. В Киеве определенное время продолжаются работы над строительством Большой окружной дороги до улицы Богатырской.

В планах строителей завершить строительство отрезка дороги до конца года. Благодаря этом отрезке дороги транзитный транспорт движется через Киев, сможет попасть с перекрестка Большой окружной с Минским шоссе на ул. Богатырскую, минуя самые загруженные улицы города – площадь Шевченко, улицу Полярную и другие улицы Оболонского района, а также объехать Малую кольцевую дорогу.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

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