«Если ещё и туалеты поставят то проезд по 10 гривен станет!»

В Киеве разгорелся скандал из-за водителей общественного транспорта, справляющих нужду прямо на свои автобусы

Печальная ситуация со столичными автобусами привлекла внимание общественности после того, как в сети появились соответствующие фотографии. Снимки появились в Фейсбук-группе Киев Оперативный.

На фотографиях можно увидеть, как двое мужчин, судя по всему – водитель и кондуктор, справляют нужду прямо на автобус.

В посте отмечается, что такая вопиющая ситуация возникла из-за того, что в столице так и не оборудовали туалеты для водителей общественного транспорта. Также сообщается, что снимки были сделаны на Виноградаре.

«Собственно, ничего не поменялось - водителям общественного транспорта так и не поставили туалеты, поэтому они в унисон с кондукторами справляют нужду прямо на автобус», - говорится в посте.

Украинцы эмоционально отреагировали на эту проблему. При этом их мнения разделились: кто-то категорично осуждает водителей в то время, как некоторые их оправдывают.

«Если все кто здесь пишет такие умные то попробуйте отъездить смену с 5 до 15 без туалета хочу на вас посмотреть а кат на начать только бы рейсы выполнялись а там и трава не расти вот так писатели», «Та! Тоже мне... Вот когда кондукторША "присела" прямо перед автобусом на конечной, да среди бела дня... Вот это картина маслом...», «вы ничего не понимаете, это такая традиция, перед рейсом окропить боевого коня», «Если ещё и туалеты поставят то проезд по 10 гривен станет!», «Это удобрение, чтобы больше людей смог выдержать автобус)», «Сам автобус не помоешь - никто не помоет», - пишут люди в комментариях к публикации.

Также в комментариях отметились представители Киевпастранса, которые сообщили, что дело происходило на конечной, где предусмотрен туалет для работников общественного транспорта.

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