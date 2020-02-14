В Киеве водителя маршрутного автобуса №507, который перевозит пассажиров по маршруту: Железнодорожный вокзал "Южный" – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, обвинили в неприятном инциденте с ребенком

Водитель во время автоматического закрытия двери прищемил руку семилетней девочки, после чего продолжил движение. Об инциденте рассказала мама потерпевшего ребенка Анна Свистунова на странице "Типичное Голосеево – Киев" в Facebook, сообщает Politeka.net.

"Водитель закрыл двери, не дождавшись выхода ребенка из маршрутки!!! Прищемил ей руку и начал продолжать движение!!! Я ее держала за руку! Пассажиры маршрутки начали кричать, а я чуть не разбила ему окно..." – поделилась женщина.

Анна Свистунова добавила, что после этого маршрутка остановилась.

«Сам водитель объясняет, что сзади ехал трамвай, поэтому ему нужно было быстрее ехать (он же не успеет пассажиров раньше трамвая забрать на следующей остановке!!!). Мы выходили быстро, ребенку уже 7 лет... не заметить нельзя было! В маршрутке все сидели...ничего не загораживало обзор водителю!!!», – заявила она.

Киевлянка отметила, что такой случай она наблюдает не впервые.

Местные жители в свою очередь начали жаловаться на нерадивых водителей общественного транспорта в комментариях под постом.

«Жаль не видно водителя! Езжу на этом маршруте уже 18 лет где-то. Все бывало. Но сейчас на маршруте есть один неадекватный водитель (водит белый Богдан). Это псих, а не водитель. Мало того, что он на перегонки все время, как то на повороте с Красноармейской на Саксаганского, светофор, он просто не увидел переходящую девушку, пока не начали кричать ему: тормози. То он с моста на поворот к лыбедской с третей полосы выруливает и фура рядом мчится, то на красный светофор едет у метро Эподром. И это то, что я вспомнила по-быстрому. На все восклицания, один ответ: «все нормально не переживайте», «Понедельник, маршрутка 801, ситуация аналогичная. Выходила с двумя детьми - один на руках, второй за мной. Зажало дверью и поехало. Хвала мужчинам-пассажирам – я думала они того водителя разорвут. Малой ударился головой, мы присели на остановке, водитель не поинтересовался, с нами ли все в порядке, немного отъехал и стал. Я так поняла, что в салоне поднялся шум. Для себя сделала вывод: с детьми выходить только через переднюю дверь», – пишут в сети возмущенные киевляне.

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