В то время, как в Киеве разыскивается пропавший бесследно подросток, он спокойно себе живет на съемной квартире

Александр Скуба заявил, что ему все равно на собственные поиски. По словам несовершеннолетнего, он просто решил жить отдельно от родителей и арендовал квартиру. Переписку опубликовали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook.

«Помните утренний пост про парня с окрашенными светлыми волосами, которого все обыскались уже? Так вот, он живёт себе в свое удовольствие на съемной квартире и плевать он хотел всех. И так в 99% случаев. Поэтому родители часто побоку идут, "в сторонке"», – поделились на странице в сети Dtp.kiev.

Диалог опубликовали в сети:

"– Тебя ищут везде.

– Знаю.

– И что? Пох*й?

– Ну, да.

– А родители?

– Живу "норм". Квартиру снимаю. А они для меня – в сторонке.

– А ищут зачем тебя тогда?

– Потому что я несовершеннолетний.

– Так напиши, что с тобой все "норм".

Примечательно, что на странице "Розыск детей ГУНП в г. Киеве" в Facebook информация о розыске Скубы все еще была актуальной 14 февраля, после публикации соответствующей переписки:

«Соломенским УП ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетний Скуба Александр Дмитриевич, который 04.02.2020 ушел из дома и по настоящее время не вернулся». Далее указаны приметы «пропавшего».

В комментариях началось бурное обсуждение произошедшего.

«Моя тоже заявила, что хочет жить отдельно, сама. Вперед, посмотрю на сколько хватит. Зная её, максимум на два месяца», «Вот так рожаешь, растишь, силы и душу вкладываешь, а оно тебе через лет 16 - мне по*, родители в сторонке и пофиг что изводятся жив или мёртв. Ужас», «Вопрос следующий, кто сдал этому ребенку квартиру? И за чей счёт он там живёт?», «О чём я и говорил. Его внешность говорит обо всём», «Не обсуждайте своих детей. Позвольте быть им самостоятельными. пусть совершают свои ошибки ведь — это уроки жизни, и у каждого свой урок. вот только вопрос как можно несовершеннолетнему сдать квартиру. Любите своих детей, а гиперопека – это только вред.», – пишут в сети пользователи.

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