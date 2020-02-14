Где погулять в Киеве в День Святого Валентина

Топ мест, которыми стоит насладиться в Киеве со своей второй половинкой в пятницу, 14 февраля.

Возле Андреевской церкви есть старинная беседка, которая была построена предпринимателем Василием Кокоровым. Когда он был в Киеве по коммерческим делам, то увидев панораму Днепра, влюбился в нее, и, не раздумывая, пожертвовал 1000 рублей на строительство обзорной беседки, а в то время это была весомая сумма.

Также влюбленным стоит походить возле руин знаменитой Десятинной церкви. Там растет огромная липа, которой уже больше 400 лет. Более того, ходят слухи, что оно исполняет желания, если выполнить небольшой ритуал. Нужно сначала поздороваться с липой, затем только загадать свое желание, после чего обойти дерево 7 раз по часовой стрелке. Тогда загаданное сбудется.

Интересным к посещению будет улица Лютеранская, а именно, один из двориков (Лютеранская 7/10). Там можно найти старые скульптуры “Влюбленных пеликанов”. Говорят, что эти птицы символизируют семейное счастье. Здесь можно красиво признаться в любви своему партнёру.

Если Вы живете возле Оболони, то обязательно стоит прогуляться на набережную. Она по праву занимает одно из самых популярных мест для прогулок киевлян в любое время года. Там есть огромное количество хороших ресторанов. Но в самом конце набережной, ближе к Московскому мосту, есть небольшой парк скульптур, которым лучше любоваться именно в вечернее время.

Вешать замок на Мосту в Мариинском парке – слишком ординарно, ведь в Киеве существует еще одно романтическое место для замочков – Дерево Счастья. Его можно найти в Наводницком парке, на Набережном шоссе.

Это дерево сделано из кованого железа, на ветвях которого висят листья и яблоки. На него можно повязать ленточку, чтобы любовь была долгой и счастливой. Если прикоснуться рукой к листочку – к большой любви, а к яблоку – то будущие дети будут красивыми и здоровыми.

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