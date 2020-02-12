У Києві пасажир метро впав на рейки

У середу, 12 лютого, в Києві зупинялася червона гілка столичного метрополітену. Це пов'язано з тим, що на станції «Арсенальній» пасажир впав на рейки. На щастя, він не постраждав. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на слова прес-секретаря Київського метрополітену Наталія Макогон.

Рух поїздів на даний момент відновлено. Після події пасажиру допомогли, а рух потягів відновили.

Подробиці інциденту встановлюються.

Нагадаємо, що в Києві під будівлею Кабміну зібралися активісти і міжнародні перевізники. За словами організаторів акції, ця акція спрямована на подолання кризи у міжнародних перевезеннях. Також під відео користувачі мережі зазначили, що з-за мітингу страждають звичайні люди.

«Вони протестують спеціально в годину пік, щоб створити незручність великій кількості ЗВИЧАЙНИХ людей, коли народу треба швидше дістатися до роботи. І кого вони хочуть цим покарати? Звичайних роботяг, які поки доїдуть до смердючої маршрутці стоячи до роботи вже замордовані. Тільки зліть людей. Ось такі заходи показують рівень розвитку особистостей: водіїв-далекобійників. В голові один "шансон". Одні звичайні люди протестують на шкоду іншим звичайним людям. Протестуйте на шкоду тих, від кого щось залежить у вирішенні вашого питання.», «Більша половина хто написав коментарі, які тим чи іншим пов'язані з тими далекобійниками. Кожна фірма не може обійтися без їх послуг. Так чому ж ви офіси і склади знімають у центрі Києва? Будуйте все за містом і офіси там же. Ви йдете в Європу. Тому беріть приклад у них. А те що в Києві проїхати не можна з-за легковиків ні пожежники, ні швидка не може то ми не бачимо.», – обурюються кияни.

Одесская трасса, на въезде в Киев бастуют дальнобойщики🤔 Проезд затруднен. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 11. Februar 2020

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