Каждый киевлянин сможет разглядеть на снимках знакомые места

Архив киевских фото с высоты птичьего полета опубликовали в сети

В сети показали Киев с высоты птичьего полета в 1918 году. Фотографии были опубликованы в группе Клуб коренного киевлянина в Facebook, пишет Politeka.net.

Снимки были сделаны c воздушного шара немецкими фотографами. Они приехали в Киев вместе с армией стран Тройственного союза.

Майдан (Думская площадь)

Киево-Печерская Лавра

Лаврские укрепления

Оперный театр

Николаевский мост

Подол

Владимирский собор

Демеевка

Софиевская площадь

Напомним, что киевляни бурно отреагировали в сети на первый снег в году. Киевляне обрадовались новому выпавшему снегу, несмотря на то, что в городе из-за него случился коллапс на дорогах.

5 февраля в Киеве с самого утра идет сильный снег, утром и днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица. Температура в течение суток будет держаться около 0.

«Ну вот, дождались. Вчера – подснежники без снега, а сегодня снег все притрусил"» – поделилась киевлянка.

Также жители города отметили, что в столице только четвертый раз за зиму выпал снежок. И уже шутят, что появился он ненадолго.

«А я уже и не ждал...», – также отмели киевляни в сети.

«К нам наконец-то зима пришла», – пишут в инстаграм с хештегом «первый снег».

Напомним, что Украину заметает снегом, объявлено осложнение погодных условий в Киеве. Киевлян призывают не выезжать на частных автомобилях в центр города из-за сильного снега и пробок.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.

Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.