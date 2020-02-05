Архив киевских фото с высоты птичьего полета опубликовали в сети
В сети показали Киев с высоты птичьего полета в 1918 году. Фотографии были опубликованы в группе Клуб коренного киевлянина в Facebook, пишет Politeka.net.
Снимки были сделаны c воздушного шара немецкими фотографами. Они приехали в Киев вместе с армией стран Тройственного союза.
Майдан (Думская площадь)
Киево-Печерская Лавра
Лаврские укрепления
Оперный театр
Николаевский мост
Подол
Владимирский собор
Демеевка
Софиевская площадь
Напомним, что киевляни бурно отреагировали в сети на первый снег в году. Киевляне обрадовались новому выпавшему снегу, несмотря на то, что в городе из-за него случился коллапс на дорогах.
5 февраля в Киеве с самого утра идет сильный снег, утром и днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица. Температура в течение суток будет держаться около 0.
«Ну вот, дождались. Вчера – подснежники без снега, а сегодня снег все притрусил"» – поделилась киевлянка.
Также жители города отметили, что в столице только четвертый раз за зиму выпал снежок. И уже шутят, что появился он ненадолго.
«А я уже и не ждал...», – также отмели киевляни в сети.
«К нам наконец-то зима пришла», – пишут в инстаграм с хештегом «первый снег».
Напомним, что Украину заметает снегом, объявлено осложнение погодных условий в Киеве. Киевлян призывают не выезжать на частных автомобилях в центр города из-за сильного снега и пробок.
Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.
Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.
Также Politeka писала, что запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве.