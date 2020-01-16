В 2020 году Киев станет более технологичным
В этом году состоится усовершенствование smart-инфраструктуры Киева. Это самая главная отрасль усовершенствования это безопасность в городе, передает Знай.
В столице установят около 500 новых камер видеонаблюдения и новые кнопки вызова помощи. Камеры появятся в школах, на Трухановом острове, вблизи свалок, вдоль автодорог. На перекрестках появятся камеры интеллектуальной транспортной системы.
Кроме того, в 2020 году в Киеве появятся сотни датчиков, определяющих уровень воды в ливневых канализациях, заполненность мусорных баков и состав воздуха.
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Недавно мы писали, что в одном из районов украинской столицы произошло ограбление, которое зафиксировала камера видеонаблюдения - на Троещине взорвали банкомат «Ощадбанка».
Горе-преступники – четверо, скорее всего, мужчин в масках начали «успешно», но сбежали, так и не взяв желаемых денег.
Инцидент произошел на улице Николая Закревского, 93а. Намерение ограбить банкомат и взрыв заметили очевидцы:
«Вызов на линию экстренных служб поступил около 02:45», - осведомили оперативники. По их словам, позвонил в полицию случайный свидетель – мужчина был в магазине неподалеку и увидел взрыв, а после – как четверо убегают с места происшествия.
Сам взрыв произошел внутри отделения «Ощадбанка»:
«Злоумышленники пытались взорвать банкомат, но завладеть деньгами им не удалось. После детонации открылась лишь внешняя крышка», - идет речь в материале. В полиции также заявили, что сам сейф с желаемыми деньгами так и не открылся. А камеры видеонаблюдения засняли горе-грабителей.
Напомним, потоп в ТРЦ Ocean Plaza: люди обварились кипятком, всюду пар.
Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа в Киеве: кипяток бьёт прямо из-под земли.
Также Politeka писала, что возле заблокированного Ocean Plaza заметили Путина: фото с места событий.