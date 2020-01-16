В Киеве откладывается на год запуск новых станций метро Сырецко-Печерской линии в сторону Виноградаря
Об этом сообщил глава наблюдательного совета «Киевметрострой» Олег Токарев.
«Сорваны сроки на год. На год переносится запуск», — сказал чиновник.
Главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин тоже считает, что строительство не будет закончено в установленные сроки.
Он сообщает, что сейчас отставание от планов на 7-8 месяцев.
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Недавно мы писали, что на Виноградаре произошел прорыв коммунальных сетей .
После того, как кипятком залило территорию возле торгово-развлекательного центра «Магеллан», помещения торгово-развлекательного центра Ocean Plaza и район Воздухофлотского проспекта, коммунальные катаклизмы добрались Виноградаря.
Об этом в социальных сетях пишут киевляне.
Как отмечают в столичных пабликах, на этот раз «плавает» проспект Правды, 68Б.
Кроме того, мы писали, что в метро Киева снова образовалась огромная очередь возле турникетов.
На фото видно, как у турникетов метрополитена вечером 14 января в очереди стоят десятки людей, которые пытаются попасть на эскалатор.
Более быстро продвигается очередь для пассажиров, предъявляющих удостоверения на бесплатный проезд. Очевидцы заявили, что на станции метрополитена работают лишь два турникета.
Напомним, потоп в ТРЦ Ocean Plaza: люди обварились кипятком, всюду пар.
Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа в Киеве: кипяток бьёт прямо из-под земли.
Также Politeka писала, что возле заблокированного Ocean Plaza заметили Путина: фото с места событий.