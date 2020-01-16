В Киеве откладывается на год запуск новых станций метро Сырецко-Печерской линии в сторону Виноградаря

Об этом сообщил глава наблюдательного совета «Киевметрострой» Олег Токарев.

«Сорваны сроки на год. На год переносится запуск», — сказал чиновник.

Главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин тоже считает, что строительство не будет закончено в установленные сроки.

Он сообщает, что сейчас отставание от планов на 7-8 месяцев.

Недавно мы писали, что на Виноградаре произошел прорыв коммунальных сетей .

После того, как кипятком залило территорию возле торгово-развлекательного центра «Магеллан», помещения торгово-развлекательного центра Ocean Plaza и район Воздухофлотского проспекта, коммунальные катаклизмы добрались Виноградаря.

Об этом в социальных сетях пишут киевляне.

Как отмечают в столичных пабликах, на этот раз «плавает» проспект Правды, 68Б.

Кроме того, мы писали, что в метро Киева снова образовалась огромная очередь возле турникетов.

На фото видно, как у турникетов метрополитена вечером 14 января в очереди стоят десятки людей, которые пытаются попасть на эскалатор.

Более быстро продвигается очередь для пассажиров, предъявляющих удостоверения на бесплатный проезд. Очевидцы заявили, что на станции метрополитена работают лишь два турникета.