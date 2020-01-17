Под Киевом неадекватный мужчина нападает на людей

На днях он проломил железным крюком мужчине голову в центре Бучи.

Об этом сообщают пользователи паблика "Громада Ворзеля" в Facebook, передает Politeka.

Жители города пишут, что он может покалечить, убить за любую сумму денег и он психически нездоров. Его часто видели в Гостомеле, Буче, Ирпене, Ворзеле.

"Сейчас на принудительном лечении в Кичеево. Как будет дальше, неизвестно", – уточняется в паблике, где также опубликовано фото мужчины.

Кроме того, ранее мы писали о другом мужчине, который в Киеве пытался изнасиловать 10-летнюю девочку. Ей удалось вырваться и сбежать. Оказалось, жертва пришла по приглашению "друга", которым оказался 41-летний педофил.

Правоохранители задержали мужчину и провели обыск в его квартире. Они там получили некоторые вещественные доказательства его деятельности. Мобильный телефон мужчины оказался целой галереей снимков от девочек, с которыми он общался.

Недавно мы писали, что в киевском метро пассажирам удалось самостоятельно обезвредить хулигана с холодным оружием.

Мужчина пытался напасть на пассажира и порезать его «заточкой», но вмешавшиеся прохожие урезонили буйного неадеквата.

Инцидент случился на станции метро «Дворец Спорта».

Напомним, киевлянам повысили зарплату: как изменились выплаты с 1 января.

Как сообщала Politeka, кошмаром обернулся праздник в центре Киева, много пострадавших.

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