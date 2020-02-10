Мелким ворам грозит 6 лет лишения воли за кражу одного телефона

Двое неизвестных напали на киевлянку возле ее дома на улице Волкова на Лесном и отобрали мобильный телефон. Об этом сообщили в ГУ Нацполици Киева, сообщает Politeka.net.

Установлено, что у подъезда высотки к местной жительнице подошли мужчина с женщиной и потребовали отдать все ценное, что у нее есть с собой. После чего забрали у нее мобильный телефон и скрылись.

Приметы нападавших женщина передала полиции, благодаря чему злоумышленников удалось задержать почти рдом места совершения преступления. У них изъяли украденный гаджет.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УКУ. За содеянное им грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве заметили мужчину без штанов.

«Молодой человек, у вас все хорошо? У вас все нормально? А что вы здесь, оденьтесь нормально! Общественное место, люди ж смотрят. Я так понимаю, что люди там уже вызывают кого-то. Оденьте штаны и ходите нормально, это общественное место», – отметил очевидец, который снял мужчину на камеру.

«Вы капитан какого отдела? Я капитан оперотдела», – заявил в ответ мужчина без штанов.

В комментариях под видео пользователи сети смеются с горе-модника.

«Корабль утонул, а Капитан остался на плаву», Есть Капитан Америка, а это типа - Капитан Троещина», «Ещё один сталкер, видно хороший артефакт откопал на клумбе...», «Мистер малой», «Это капитан столько испуга наложил в штаны?», «Его не Славой величают, какой Район ,откуда морячок.?», «Это мода такая у него», «ему на всех и на все пох... - у него справkа. он всех соседей уже порядочно за..бал.», «Какой-то репер застрял в 90», «Капитан очевидность», «Капитан дальнего плавания», «Под прикрытием», «Когда не прошёл отбор на Евровидение», «Это гребень опер отдела», – пишут в сети.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.

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