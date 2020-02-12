В Киеве пассажир метро упал на рельсы

В среду, 12 февраля, в Киеве останавливалась красная ветка столичного метрополитена. Это связано с тем, что на станции «Арсенальной» пассажир упал на рельсы. К счастью, он не пострадал. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на слова пресс-секретаря Киевского метрополитена Наталью Макогон.

Движение поездов на данный момент возобновлено. После происшествия пассажиру помогли, а движение составов возобновили.

Подробности случившегося устанавливаются.

Напомним, что в Киеве под зданием Кабмина собрались активисты и международные перевозчики. По словам организаторов акции, эта акция направлена на преодоление кризиса в международных перевозках. Также в под видео пользователи сети отметили, что из-за митинга страдают обычные люди.

«Они протестуют специально в час пик, чтобы создать неудобство большому количеству ОБЫЧНЫХ людей, когда народу надо побыстрее добраться до работы. И кого они хотят этим наказать? Обычных работяг, которые пока доедут в вонючей маршрутке стоя до работы уже замордованные. Только людей злите. Вот такие мероприятия показывают уровень развития личностей: водил-дальнобойщиков. В голове один "шансон". Одни обычные люди протестуют в ущерб другим обычным людям. Протестуйте в ущерб тех, от кого что-то зависит в решении вашего вопроса.», «Большая половина кто написал комментарии, тем или иным связанные с теми дальнобойщиками. Каждая фирма не может обойтись без их услуг. Так почему же вы офисы и склады снимают в центре Киева? Стройте все за городом и офисы там же. Вы идете в Европу. Поэтому берите пример в них. А то что в Киеве проехать нельзя из-за легковушек ни пожарники ни скорая не может то мы не видим.», – возмущаются киевляне.

Одесская трасса, на въезде в Киев бастуют дальнобойщики🤔 Проезд затруднен. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 11. Februar 2020

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, в Киеве девушку с парнем грозит шесть лет тюрьмы, фото: «отобрали телефон и...»

Также Politeka писала, как выглядел Киев с высоты птичьего полета сто лет назад: невероятные фото