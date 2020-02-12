У Києві під будівлею Кабміну зібралися активісти і міжнародні перевізники

Як передає Politeka.net, акція спрямована на подолання кризи в міжнародних перевезеннях.

Протестуючі вимагають, щоб дотримувалися їх права. Вони незадоволені довгими простоями на українському кордоні у зв'язку з недостатньою кількістю дозволів на міжнародні перевезення. Через це перевізники змушені розривати контракти зі своїми партнерами, а товари не можуть бути доставлені в термін.

Зараз кілька десятків тягачів страйкують на вул. Грушевського, також проїзд утруднений на в'їзді до Києва, на Одеській трасі.

«Це не через заборони на в'їзд у місто. Цечерез нову систему видачі дозволів на перевезення, яка збільшує час на перетин кордону», – пояснили в коментарях кияни.

Також під відео користувачі мережі зазначили, що з-за мітингу страждають звичайні люди.

«Вони протестують спеціально в годину пік, щоб створити незручність великій кількості ЗВИЧАЙНИХ людей, коли народу треба швидше дістатися до роботи. І кого вони хочуть цим покарати? Звичайних роботяг, які поки доїдуть до смердючої маршрутці стоячи до роботи вже замордовані. Тільки зліть людей. Ось такі заходи показують рівень розвитку особистостей: водіїв-далекобійників. В голові один "шансон". Одні звичайні люди протестують на шкоду іншим звичайним людям. Протестуйте на шкоду тих, від кого щось залежить у вирішенні вашого питання.», «Більша половина хто написав коментарі, які тим чи іншим пов'язані з тими далекобійниками. Кожна фірма не може обійтися без їх послуг. Так чому ж ви офіси і склади знімають у центрі Києва? Будуйте все за містом і офіси там же. Ви йдете в Європу. Тому беріть приклад у них. А те що в Києві проїхати не можна з-за легковиків ні пожежники, ні швидка не може то ми не бачимо.», – обурюються кияни.

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