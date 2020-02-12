В Киеве под зданием Кабмина собрались активисты и международные перевозчики

Как передает Politeka.net, акция направлена на преодоление кризиса в международных перевозках.

Протестующие требуют, чтобы соблюдались их права. Они недовольны долгими простоями на украинской границе в связи с недостаточным количеством разрешений на международные перевозки. Из-за этого перевозчики вынуждены разрывать контракты со своими партнерами, а товары не могут быть доставлены в срок.

В данный момент несколько десятков тягачей бастуют на ул. Грушевского.

Также проезд затруднен на въезде в Киев, на Одесской трассе.

«Это не из-за запрета на вьезд в город. Это из-за новой системы выдачи разрешений на перевозку, которая увеличивает время на пересечение границы», – объяснили в комментариях киевляне.

Также в под видео пользователи сети отметили, что из-за митинга страдают обычные люди.

«Они протестуют специально в час пик, чтобы создать неудобство большому количеству ОБЫЧНЫХ людей, когда народу надо побыстрее добраться до работы. И кого они хотят этим наказать? Обычных работяг, которые пока доедут в вонючей маршрутке стоя до работы уже замордованные. Только людей злите. Вот такие мероприятия показывают уровень развития личностей: водил-дальнобойщиков. В голове один "шансон". Одни обычные люди протестуют в ущерб другим обычным людям. Протестуйте в ущерб тех, от кого что-то зависит в решении вашего вопроса.», «Большая половина кто написал комментарии, тем или иным связанные с теми дальнобойщиками. Каждая фирма не может обойтись без их услуг. Так почему же вы офисы и склады снимаете в центре Киева? Стройте все за городом и офисы там же. Вы идете в Европу. Поэтому берите пример у них. А то что в Киеве проехать нельзя из-за легковушек ни пожарники ни скорая не может то мы не видим.», – возмущаются киевляне.

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