В Білій Церкві лист до президента підписали 50 тисяч осіб

Мешканці Білої Церкви вимагають від президента втрутитися в питання зростання тарифу на тепло у столиці. Звернення до глави держави підписали 50 тисяч осіб. Петиція про це з'явилася на сайті президента Україна.

За даними авторів листа з 14 січня 2020 року тариф на тепло у місті виріс на 10%.

Нагадаємо, що стало відомо, чому українцям доведеться платити за комуналку за новими розцінками, а також скільки українці заплатять за комуналку у березні.

Як відомо, 5 лютого Кабмін ухвалив постанову про підвищення тарифів на воду для українських споживачів на 20%.

Тепер у нову вартість були включені вартість кубометра, завищені втрати води через діряві мережі та інші витрати. А тарифи будуть відрізнятися один від одного в регіонах.

Найбільше зростання було зафіксоване в Кропивницького, куди, за словами місцевих властей, доставляють воду з відстані 120 км. Самий незначний ріст тарифів у Києві – всього 2,17 грн/куб. м.

Експерт Дмитро Марунич запевняє, що зростання ціни залежить також і від кількості споживачів: чим їх більше в населеному пункті, тим в грошах менше підвищення тарифу.

Також ми писали про те, що в Києві під будівлею Кабміну зібралися активісти і міжнародні перевізники. Протестувальники вимагають, щоб дотримувалися їхні права. Вони незадоволені тривалими простоями на українському кордоні у зв'язку з недостатньою кількістю дозволів на міжнародні перевезення. З-за цього перевізники змушені розривати контракти зі своїми партнерами, а товари не можуть бути доставлені в термін. У даний момент кілька десятків тягачів страйкують на вул. Грушевського. Також проїзд утруднений на в'їзді до Києва, на Одеській трасі.

«Це не із-за заборони на в'їзд у місто. Це з-за нової системи видачі дозволів на перевезення, яка збільшує час на перетин кордону», – пояснили в коментарях кияни.

Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.

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