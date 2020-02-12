В Белой Церкви письмо к президенту подписали 50 тысяч человек

Жители Белой Церкви требуют от президента вмешаться в вопрос роста тарифа на тепло в столице. Обращение к главе государства подписали 50 тысяч человек. Петиция об этом появилась на сайте президента Украина.

По данным авторов письма с 14 января 2020 года тариф на тепло в городе вырос на 10%.

Напомним, что стало известно, почему украинцам придется платить за коммуналку по новым расценкам, а также сколько украинцы заплатят за коммуналку в марте.

Как известно, 5 февраля Кабмин одобрил постановление о повышении тарифов на воду для украинских потребителей на 20%.

Теперь в новую стоимость были включены стоимость кубометра, завышенные потери воды через дырявые сети и другие расходы. А тарифы будут отличаться друг от друга в регионах.

Наибольший рост был зафиксирован в Кропивницком, куда, по словам местных властей, доставляют воду с расстояния 120 км. Самый незначительный рост тарифов в Киеве – всего 2,17 грн/куб. м.

Эксперт Дмитрий Марунич уверяет, что рост цены зависит также и от числа потребителей: чем их больше в населенном пункте, тем в деньгах меньше повышение тарифа.

Также мы писали о том, что в Киеве под зданием Кабмина собрались активисты и международные перевозчики. Протестующие требуют, чтобы соблюдались их права. Они недовольны долгими простоями на украинской границе в связи с недостаточным количеством разрешений на международные перевозки. Из-за этого перевозчики вынуждены разрывать контракты со своими партнерами, а товары не могут быть доставлены в срок. В данный момент несколько десятков тягачей бастуют на ул. Грушевского. Также проезд затруднен на въезде в Киев, на Одесской трассе.

«Это не из-за запрета на вьезд в город. Это из-за новой системы выдачи разрешений на перевозку, которая увеличивает время на пересечение границы», – объяснили в комментариях киевляне.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, в Киеве девушку с парнем грозит шесть лет тюрьмы, фото: «отобрали телефон и...»

Также Politeka писала, как выглядел Киев с высоты птичьего полета сто лет назад: невероятные фото