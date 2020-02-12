На въезде в Киев со стороны города Борисполь водители фур заблокировали две полосы движения транспорта

Информация об этом появилась в группе «Киев Оперативный» в Фейсбуке, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, на въезде в Киев со стороны города Борисполь фуры заблокировали две полосы движения транспорта, и пытаются заблокировать третью. Из-за митинга дальнобойщиков в пробках оказались несколько сотен единиц автотранспорта киевлян.

Протестующие же требуют, чтобы власть остановила уничтожение украинского автоперевозчика.

В свою очередь, патрульная полиция Киева утверждает, что сейчас никакого перекрытия дорожного движения фурами нет.

"Нет именно таких нарушений, которые приводят к опасности дорожного движения или блокировки какой-то трассы", – заявили патрульные.

В сети киевляне, которые уже простояли в пробках львиную долю времени, пожаловались в комментариях.

«В сторону Киева, по Житомирской, все стоит. Едем по встречке, одна полоса.», «Если перекроют дорогу в Аэропорт, будет бойня...», «Почему легковой и маршрутный транспорт должен страдать??? У себя под домами перекройте дороги и митингуйте», «С Броваров на Киев тоже самое», «По Житомирской трассе тоже стоят.», – отметили пользователи сети.

Напомним, в Киеве в Киеве под зданием Кабмина собрались активисты и международные перевозчики. Протестующие требуют, чтобы соблюдались их права. Они недовольны долгими простоями на украинской границе в связи с недостаточным количеством разрешений на международные перевозки. Из-за этого перевозчики вынуждены разрывать контракты со своими партнерами, а товары не могут быть доставлены в срок.

По данным полиции Киев, чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Мітингувальники на вантажівках повністю заблокували рух. Гостомельськоме КП Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 12. Februar 2020

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