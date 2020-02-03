Киевлянку высадили из маршрутки из-за ее просьбы говорить с ней на украинском языке
Об этом пострадавшая Галина Зоря заявили в Facebook, передает Politeka.net.
Галина сообщает, она зашла в маршрутку №233 поздно вечером одна, в салоне никого больше не было.
Конфликт между ею и водителем возник из-за того, что женщина попросила разговаривать с ней на украинском языке. В ответ водитель начал нецензурно выражаться и выгнал ее из автобуса.
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«Вот этот водитель, словами «пошла нах*й, *лядь, выйди нах*й, с*ка вон», высадил меня из маршрутки», - написала женщина, опубликовав фото обидчика.
К слову, другие маршрутчики на остановке также ополчились против женщины, отказываясь ее везти и мотивируя свои действия тем, что маршрутка якобы сломалась.
«Я просто в шоке! Где я? В какой стране? Кто эти люди, которые ненавидят мой язык? Сегодня из автобуса… Завтра из собственного жилья… из жизни», - написала возмущенная киевлянка.
Ранее мы писали, что в Киеве разгорелся яростный спор относительно русского языка.
Суть конфликта описала на своей странице в Facebook Ірина Козак-Кедич.
Женщина со своим взрослым сыном просили водителя (на русском языке) притормозить у входа на рынок, но он не внял их просьбам и проехал до следующей остановки.
Когда пассажиры высказали водителю свои претензии, он заявил в ответ: «Что? Я не понимаю, вашего «языка».
Некоторых читателей история повеселила:они считают, что только так и можно добиться того, чтобы украинский язык использовался в ежедневной жизни.
Напомним, киевский маршрутчик вышвырнул участницу АТО "за борт", фото.
Как сообщала Politeka, киевский таксист играл в покер, пока вез пассажира.
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