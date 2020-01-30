Пассажир киевского такси снял видео, как таксист играет в покер во время езды по проезжей части

Видео опубликовано в паблике «Киев Оперативный».

На ролике видно, как водитель авто, перевозящий на заднем сиденье пассажира, во время движения играет в карточную игру.

Недавно мы писали, что в Киеве отличился очередной «герой парковки».

Как видно на фото, водитель внедорожника Toyota решил оставить автомобиль на повороте, не предполагая, что парковка воспрепятствует движению троллейбусов.

Кроме того, в Киеве группа преступников похищала элитные машины.

Так, в полицию обратилась 29-летняя киевлянка, которая припарковала свою «Инфинити» на проспекте Маршала Конева (Голосеевский район), а потом не нашла ее там.

Правоохранители установили, что к преступной группировки входили двое жителей Киева и Киевской области, 1978 и 1981 годов рождения. Они сканировали сигнализации элитных авто и открывали замки.

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