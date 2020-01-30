Участница АТО и волонтер Ася Оброткина стала жертвой хамства киевского маршрутчика

О вопиющем случае девушка рассказала на своей странице в Facebook.

Маршрутчик начал оскорблять волонтерку и не пускать в транспортное средство, как только увидел удостоверение УБД и едва не довел ее до слез.

"Мне за то, что Вы сидите управляете автобусом а я таскала на себе ребят, за 5 лет войны тоже никто ничего не возместил. И похоже, что только МОЕЙ войны. Я сейчас вызываю полицию и четко Вам объяснят права Участников Боевых Действий а не "атошников" и то, как Вы нас перевозить согласно законодательства Украины", - с болью заявила участница АТО водителю.

Однако хуже всего то, что инцидент с этим самым маршрутчика повторился уже на следующий день.

Украинцы засыпали публикацию гневными комментариями и сошлись на мнении, что ситуацию с перевозками нужно регулировать на государственном уровне, чтобы вот такие быдло-маршрутчики даже подумать боялись о хамском поведении.

"Нет, война не только для Вас.Я потеряла Сына ,и тоже слышала в ответ ...не возим... Очень больно что люди не понимают что это такое....", "Мне невероятно стыдно за таких дятлов, простите нас всех! Мы в бесконечном долгу перед вами!", - пишут пользователи.

К слову, 22 января под Киевом в городе Буча двое пассажиров выпали из маршрутки в тот момент, когда пытались выйти, а водитель начал ехать.

Известно, что пострадавшие, зашли в маршрутку, но поняли, что сели не в тот автобус, и решили сразу же выйти.

Однако водитель, не дождавшись, пока пассажиры покинут транспортное средство, и не убедившись в их безопасности, начал движение, в результате чего мужчина и женщина упали.

Очевидцы догнали маршрутку, сказав водителю, что тот «потерял» пассажиров, на что он ответил, что ничего не заметил и никого не терял.

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