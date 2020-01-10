Такого на вокзале еще не было

Событие произошло на Центральном железнодорожном вокзале Киева

Воин АТО обвенчался с возлюбленной прямо в зале ожидания.

Об этом рассказал на своей странице в Faceebook протестантский пастор и волонтер Сергей Косяк, который проводил обряд.

"Находясь проездом в Киеве, обвенчал молодую пару в зале ожидания для военнослужащих на железнодорожном вокзале. Алексей и Дарья, для этого специально приехали из Львова, очень хотели, что бы таинство венчания провел именно я. Волонтеры и работники вокзала, охотно приняли нас, выделили отдельную красивую комнату для проведения обряда. Они удивленно и с детским азартом говорили, что такого у них еще не было, а потом еще подарили молодоженам небольшие подарки", - рассказал Сергей Косяк.

По его словам, венчание - смелое решение, как для Алексея, так и для Дарьи. Ведь Алексей, после госпиталя так и не смог встать на ноги и передвигается на инвалидной коляске.

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Видео инцидента появилось в социальной сети Facebook.

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В ответ на замечание, которое один из пассажиров сделал на украинском языке, дебошир начал оскорблять украинскую нацию нецензурными выражениями. При этом он называл себя украинцем и был готов показать паспорт.

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