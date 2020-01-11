В Киевском метро пассажирам удалось самостоятельно обезвредить хулигана с холодным оружием
Мужчина пытался напасть на пассажира и порезать его «заточкой», но вмешавшиеся прохожие урезонили буйного неадеквата, пишет Politeka.net.
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Инцидент случился на станции метро «Дворец Спорта». Видео, как пассажиры дали отпор хулигану, опубликовал «Киев Оперативный».
Ранее мы писали, что рано утром, 1 января, в Киеве произошла драка со стрельбой из оружия.
Инцидент случился примерно в 4.30 утра на улице Большой Васильковской, вблизи станции метро "Лыбедская".
Соответсвующее видео обнародовал на своей странице в Фейсбуке "Киев Оперативный"
"К сожалению, не все умеют отдыхать нормально", - говорит автор.
По предварительной информации, в результате массовой потасовки пострадало 6 человек.
Напомним, киевлянам повысили зарплату: как изменились выплаты с 1 января.
Как сообщала Politeka, кошмаром обернулся праздник в центре Киева, много пострадавших.
Также Politeka писала, что Шулявский мост нужно снести: эксперт вынес жесткий вердикт.