В Киевском метро пассажирам удалось самостоятельно обезвредить хулигана с холодным оружием

Мужчина пытался напасть на пассажира и порезать его «заточкой», но вмешавшиеся прохожие урезонили буйного неадеквата, пишет Politeka.net.

Инцидент случился на станции метро «Дворец Спорта». Видео, как пассажиры дали отпор хулигану, опубликовал «Киев Оперативный».

Сегодня, среди «белого дня», примерно в 14:20 на станции метро Дворец Спорта между двумя мужчина завязалась драка. Что именно мужики не поделили непонятно, но один из них (мурчащий) решил, что вопрос надо решать так, как он привык - с помощью заточки. К счастью, успели вовремя скрутить. Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 10. Januar 2020

Ранее мы писали, что рано утром, 1 января, в Киеве произошла драка со стрельбой из оружия.

Инцидент случился примерно в 4.30 утра на улице Большой Васильковской, вблизи станции метро "Лыбедская".

Соответсвующее видео обнародовал на своей странице в Фейсбуке "Киев Оперативный"

"К сожалению, не все умеют отдыхать нормально", - говорит автор.

По предварительной информации, в результате массовой потасовки пострадало 6 человек.

Напомним, киевлянам повысили зарплату: как изменились выплаты с 1 января.

Как сообщала Politeka, кошмаром обернулся праздник в центре Киева, много пострадавших.

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