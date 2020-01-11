В Киевском метро пассажирам удалось самостоятельно обезвредить хулигана с холодным оружием

Мужчина пытался напасть на пассажира и порезать его «заточкой», но вмешавшиеся прохожие урезонили буйного неадеквата, пишет Politeka.net.

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Инцидент случился на станции метро «Дворец Спорта». Видео, как пассажиры дали отпор хулигану, опубликовал «Киев Оперативный».

Сегодня, среди «белого дня», примерно в 14:20 на станции метро Дворец Спорта между двумя мужчина завязалась драка. Что именно мужики не поделили непонятно, но один из них (мурчащий) решил, что вопрос надо решать так, как он привык - с помощью заточки. К счастью, успели вовремя скрутить.

Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 10. Januar 2020

Ранее мы писали, что рано утром, 1 января, в Киеве произошла драка со стрельбой из оружия.

Инцидент случился  примерно в  4.30 утра на улице Большой Васильковской, вблизи станции метро "Лыбедская".

Соответсвующее видео  обнародовал на своей странице в Фейсбуке "Киев Оперативный"

"К сожалению, не все умеют отдыхать нормально", - говорит автор.

По предварительной  информации, в результате массовой потасовки пострадало 6 человек.

 Напомним, киевлянам повысили зарплату: как изменились выплаты с 1 января.

Как сообщала Politeka, кошмаром обернулся праздник в центре Киева, много пострадавших.

Также Politeka писала, что Шулявский мост нужно снести: эксперт вынес жесткий вердикт.