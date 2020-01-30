В Киеве снегоуборочный автомобиль "снял" крышу легковой машине

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Инцидент произошел в районе Минского проспекта, 20. "Коммунальная снегоуборочная техника "убрала снег с крыши автомобиля Ford", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших. Несмотря на плачевные последствия для водителя легковушки и, вероятно, снегоуборочной грузовика, комментаторы в соцсетях не смогли не пошутить на эту тему.

"Увидел, где лежит снег и не смог удержаться", "Азартные коммунальщики соскучились за снегом", - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что утром 20 января Киев застыл в тянучках из-за выпавшего снега

Масштабные пробки традиционно образовались на мостах, в центре Киева, а также на проспектах Бандеры и Победы.

С самого утра в городе уже зафиксировали более 10 аварий. Согласно данным из сервиса Google Maps, пробка образовалась на проспекте Бажана, Дарницком мосту и шоссе. Тянучка застыла на мосте Патона и проспекте Соборности. Бульвары Перова и Шухевича также стоят в пробках. Также затруднено движение на левом берегу. Тянучка фиксируется на Броварском проспекте, проспекте Освободителей и Романа Шухефича.

Водителям советуют по возможности сегодня не пользоваться личным транспортом, а также избегать загруженные дороги.

Снег, как обычно, застал украинскую столицу врасплох. Ежегодно ситуация повторяется.

А в 2017 году политический эксперт Николай Спиридонов писал: «Похоже, что сегодня Киев ожидают десятибальные пробки. Снег, как всегда, пошел неожиданно».

Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.

Как сообщала Politeka, уровень загрязнения воздуха бьет рекорды в Киеве: районы, где лучше не находиться.

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