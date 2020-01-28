В Киеве из-за гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в некоторых школах приостановили обучение

В КГГА заявили, что по информации Департамента образования и науки, в Киеве на сегодня образовательный процесс приостановлен в одной школе полностью, и в 8 школах - частично. В Голосеевском районе - это 1 школа частично, два класса, Дарницкий район - две школы частично, два класса, Оболонский район - 1 школа частично, 13 классов, Печерский район - 1 школа частично, 5 классов, Святошинский район - 1 учреждение полностью, и три школы частично, 9 классов.

Также в КГГА отметили, что в Киеве за этот год уже зарегистрировано почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ.

В столице за последнюю неделю, сохраняется увеличение заболеваемости, в основном - это дети. За 4-ю неделю 2020 года в медучреждения Киева госпитализированы 186 человек, из них 150 – дети.

Кроме того, мы писали, что по Украине стремительно распространяется вирус гриппа, что приводит к быстрому росту количества заболевших. Врачи предупреждают, что особа опасна болезнь для беременных женщин, пожилых людей и детей.

В некоторых регионах заболеваемость уже достигла высоких показателей среди детей и подростков, в связи с чем местные власти решили закрыть некоторые учебные заведения на карантин.

Самая сложная ситуация наблюдается на юге страны. Так, в Одессе на карантин с 28 января закрывают все школы. Решение принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Детские сады пока закрывать не собираются, так как там заболеваемость наблюдается ниже, чем в школах. Закрытие детсадов возможно в случае превышения количества заболевших 20% порога.

Одесситам рекомендуют избегать посещения массового скопления людей, в том числе рынков.

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