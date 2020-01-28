В Киеве могут отменить пополнение карты и раздельные проездные билеты на месяц для всех видов общественного транспорта

Но их можно будет заменить единым билетом, с ограничением и без ограничения количества поездок, пишет Politeka.net.

Отдельным нововеденням будут суточные билеты: на 24, 48 и 72 часа. Согласно документу, опубликованному на сайте КГГА, их стоимость может составлять 100, 150 и 200 грн соответственно.

Стоимость проездных с ограниченной количеству поездок составит:

на 46 поездок – 290 гривен (для студентов – 145, для школьников – 72,50);

на 62 – 390 гривен (для студентов – 195, для школьников– 97,50);

на 92 поездки – 575 гривен (для студентов – 287,50 для школьников– 143,75);

на 124 поездки – 770 гривен (для студентов – 385, для школьников – 192,50).

Стоимость неограниченного билета на месяц на проезд на всех видах транспорта: автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и метрополитене, как и раньше, составит 1300 грн.

Ранее мы писали, что в Киеве подорожал проезд в некоторых маршрутках.

Соответствующие объявления появились в автобусах № 240 и 241, курсирующих на Лесном массиве.

"С 11 января стоимость проезда составит 6 грн", - говорится в объявлениях.

К слову, причины подорожания в объявлении не указаны, а водители на такие вопросы не отвечают.

Кроме того, мы писали, что в киевской маршрутке словесная перепалка между пассажирами переросла в драку.

Известно, что в маршрутку зашел пассажир, который начал читать другим нотации по поводу отсутствия свободных мест и старости, “которая приходит к нам всем”.

В ответ на замечание, которое один из пассажиров сделал на украинском языке, дебошир начал оскорблять украинскую нацию нецензурными выражениями. При этом он называл себя украинцем и был готов показать паспорт.

Когда слова закончились, хулиган распустил руки, за что другие пассажиры начали выталкивать его из маршрутки.

Также мы писали о том, что вещи из шкурок котов продают в Киеве.

Кроме того Politeka писала, что Киев превращается в гигантскую свалку, кадры свинства.

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