Уровень загрязнения воздуха в Киеве зашкаливает

Туман, который накрыл столицу сегодня вечером, продержится в Киеве до конца суток 28 января.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Видимость на дорогах составляет 200-500 метров. При этом в Киеве с туманом наблюдается рост уровня загрязнения воздуха.

Так, по данным агрегатора данных с датчиков качества воздуха SaveEcoBot, при норме индекса качества воздуха в пределах 0-50 пунктов на Политехе зафиксировано 155 пунктов, на Майдане – 166, на Отрадном – 155, на Соломенке – 152, на Позняках – 159, близ Дарницкой площади – 161, на Лесном массиве – 163, на Троещине – 176, на Минском массиве – 170.

Чище всего на Академгородке и на Теремках II. Там показатели не доходят до 50 пунктов.

Ранее мы писали, что облако угарного газа накрыло часть Украины, в частности Киевщину.

"Над Украиной снова самая высокая концентрация CO в мире, сравнимо с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерацией! Накрыло так же как и в октябре пол-страны от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя...", - сообщает советник заместителя городского головы.

Попенко отметил, что история повторяется - украинцы не знают, чем они дышат.

"Опять история повторяется, и вновь наш Гидрометцентр молчит. Половина территории Украины покрыта огромным облаком концентрации СО И украинцы не имеют никакой информации относительно того, чем они дышат. Что это и почему опять это накопилось над Украиной? - рассказал он в Facebook.

Напомним, киевлянам повысили зарплату: как изменились выплаты с 1 января.

Как сообщала Politeka, ужасом обернулось праздник в центре Киева, много пострадавших.

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