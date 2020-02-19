14-летняя Альбина Марченко ушла из дома и до сих пор не вернулась

Как передает Politeka.net, об этом в своем Telegram-канале проинформировало сообщество "Киев оперативный".

Сообщается, что подросток бесследно исчез вчера, 18 февраля, и до сих пор она не вернулась домой.

В публикации сказано, что Альбине Марченко на вид 13-14 лет, ее рост 170 см и у нее полное телосложение, русые волосы до плеч.

Перед исчезновением 14-летняя Альбина Марченко была одета в черную куртку, темные джинсы и розовую шапку.

"При получении какой-либо информации о возможном местонахождении Альбины просим звонить по номеру "102", - говорится в публикации.

Также в сообществе Киев оперативный опубликовали фотографию пропавшей девочки, которая может помочь в поиске ребенка.

Ранее мы писали о том, что в Харькове из детской больницы №19 сбежал 15-летний Вячеслав Еремин. Ситуацию усугубляет то, что пропавший ребенок страдает от психического расстройства

О пропаже подростка сообщили врачи больницы на Большой Панасовской, где ребенок проходил обследование с 6 февраля.

По информации медиков, подросток может быть в районе ТРЦ «Украина», станций метро «Студенческая» и «Академика Барабашова».

Приметы: был одет в оранжевую футболку, черные брюки, темную куртку и белые кроссовки.

В полиции просят всех, у кого есть какая-либо информация о разыскиваемом, сообщить об этом по телефонам (057) 712-50-22 - дежурная часть, (095) 659-73-95 - ювенальная превенция (Карина Владимировна) или 102.

Также мы рассказывали, что в Киеве разыскивают 16-летнюю девочку. 27 января 2020 Боднар Либерти года ушла из учебного заведения и бесследно исчезла, с тех пор о ней нет никаких известий.

Приметы пропавшей: на вид девочке 16-17 лет, рост 165 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы. Была одета в темную куртку, голубые джинсы и черные угги.

Напомним, в Киеве таинственно исчезла юная девушка.

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