Полицейские разыскали 14-летнюю девочку, которая ушла от родителей еще летом

Школьница сбежала с дома в июле 2019 года, оставив дома свой телефон. Родители рассказали тогда полиции, что она часто сбегала с дома на пару дней, но на такой долгий срок впервые. Об этом информировали в Главном Управлении Нацполиции Киева.

Долгое время о ней ничего не было слышно. Факт ее исчезновения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой пропавшая без вести.

Во время розыска спустя время беглянку обнаружили в Киевской области. Полицейским она заявила, что это ее решение, и она захотела жить отдельно от родителей.

Девочку, вопреки ее желанию, вернули в семью.

Также сообщается, что за это время никаких нарушений закона в отношении нее не было совершено.

Интересно, что родителей девочки дважды привлекали к административной ответственности по ст. 184 КУоАП. Также решается вопрос о привлечении супругов к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, что пьяные подростки устроили дебош в поезде Киев-Кривой Рог. Поезд Интерсити “Киев-Кривой Рог” задержался на час из-за пьяных подростков, которые устроили скандал и отказывались выходить. По неподтверждённой информации, подростки намеревались пырнуть кого-то ножом.

Проводники поезда сразу же вызвали полицию, которая некоторое время искала на них управу. Парни в свою очередь требовали возврат денег за проезд, а также оказывали всяческое сопротивление полицейским.

В конце, пьяные нарушители отправились в отделение полиции в наручниках.

Интерсити прибыл в 00:10 вместо 22:58.

«Поезд, алкоголь, пьяные пассажиры». Не понятно чем бы это закончилось для мирных граждан, но к счастью правоохранительные органы сработали быстро и сняли юношей в состоянии алкогольного опьянения с поезда, после чего началось их увлекательное путешествие в райотдел ) Gepostet von Kyiv Artyl am Mittwoch, 5. Februar 2020

Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.

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