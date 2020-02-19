В Киеве пьяный таксист протаранил забор

Об инциденте рассказала киевлянка Лариса Суворова в Facebook, в группе Киев Оперативный, сообщает Politeka.net.

«Такси вызывали? Вот такое чудо, приехало ко мне в забор. От прохождения алкотеста отказался. Хорошо, что никого не убил. Водитель такси!!!! Ездит без прав!!!! Лишили за прошлое ДТП. Я шоке. Завтра протрезвеет и опять будет возить пассажиров!!!!», – рассказала киевлянка.

Суворова также опубликовала кадры ЧП. На фото видно, как авто с табличкой такси на крыше въехало в сетчатый забор и повалило его. Также на одном из кадров на земле лежит отвалившееся колесо.

В комментариях киевляне начали активно обсуждать происшествие, а также осуждать горе-таксиста.

«Да контроля на алко и нарко у таксистов просто нет бывает, такие приезжают со стеклянными глазами, что диву даешься, ужас», «Как будет возить, без прав???», «Владислав Михайлович, как же так?», «странное тело. а зачем паспорт менял в 2015?», «- Эй, бабуля, как к центру села проехать? - Та уже так прямо и **рач через кухню, сынок))))», «А вообще, если серьёзно - уважаемые пассажиры такси! Большая просьба! Отказываться от услуг водителей, которые пьяны или со стеклянными глазами, и немедленно информировать об этом полицию. Безопасность, в том числе пассажирских перевозок, это всегда общее дело», «снимите колеса, и больше он не поедет», «Откажитесь от услуг этой компании», «красава», – написали в сети пользователи.

Напомним, что 19 февраля загорелись гаражи на Борщаговке в Киеве. Там виден черный дым, который поднимается в ясное небо.

«Прямо сейчас на Зодчих горят гаражи. Надеемся, обойдется без пострадавших.», – написали в сети.

О событии сообщили очевидцы, а видео опубликовано на странице Киев Оперативный. Операторы рассказали, что эти гаражи находятся на балансе КП Экология.

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