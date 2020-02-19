Киевлянка "заминировала" ночной клуб на улице Дмитриевской

Об инциденте рассказали в пресс-службе киевского отделения Нацполиции.

"Злоумышленница по телефону сообщила о закладке взрывчатки в помещении развлекательного заведения. Однако во время отработки объекта никаких подозрительных предметов или веществ стражи порядка не обнаружили", – рассказали в полиции.

Из клуба было эвакуировано 150 человек.

Ложное сообщение в полицию сделала женщина, родом из Киева, 1979 года рождения.

После ее задержания идет расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УКУ.

Киевлянке грозит до шести лет лишения свободы.

Мы ранее писали о том, что 19 февраля в Дарницком районе города Киева трактор въехал в маршрутку.

«На Привокзальной трактор «пришел» в гости к маршрутке # 545. Информация о пострадавших устанавливается», – сообщили в сети.

В комментариях киевляне начали бурно обсуждать инцидент с трактором и маршрутным автобусом.

«Пассажиры, наверное, обо*рались», «Водила мелочь считал, ай не дай бог гривну недодали... Или 'тракторец' закусывал», «Трактор явно же не привысил скорость.... Либо водала трактора уснул.... Либо водила маршрутки резко сдал назад....», «Хотел ущипнуть за попу, но что-то пошло не так», «А не*иг было резко тормозить!», «А как так можно.», – написали в сети.

На опубликованном кадре видно, как трактор буквально смял зад автобуса, отчего выпало заднее окно. Пассажиров внутри салона на фото нет.

Как мы ранее сообщали, в Киеве разгорелся скандал из-за водителей общественного транспорта, справляющих нужду прямо на свои автобусы. Печальная ситуация со столичными автобусами привлекла внимание общественности после того, как в сети появились соответствующие фотографии. На фотографиях можно увидеть, как двое мужчин, судя по всему – водитель и кондуктор, справляют нужду прямо на автобус.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, водителей автобусов в Киеве застукали за неприличным занятием, скандальные фото

Также Politeka писала, что школьница таинственно исчезла в Киеве: родители не находят себе места, фото пропавшей