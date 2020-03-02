Рыбаки без вести пропали под Киевом, отправившись на лов
В селе Страхолесье, что на Иванковщине, двое мужчин на моторной лодке вышли на рыбалку. В настоящее время их местонахождение неизвестно. Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, передает Politeka.net.
Еще двое суток назад рыбаки сообщили по телефону, что двигатель вышел из строя, и они планируют на ночлег остановиться на одной из баз в Козелецком районе, Черниговской области. Однако после этого вестей от них не было.
На поиски пропавших ориентированы личный состав полиции Киевщины, в частности Ивановской, Вышгородского, зоны ЧАЭС, полицейские смежных регионов, мобильные патрули, общественность.
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2 марта поиски уже продолжились с привлечением авиации и спасателей.
Напомним, что в Одесской области полиция и родственники ищут без вести пропавшего 35-летнего мужчину. По словам полиции, в Арцизе пропал местный житель Артем Иванов, 1985 года рождения.
Известно, что с 23 февраля мужчина перестал выходить на связь с родственниками.
Пропавший имеет рост 198 см, худощавого телосложения, черные волосы, небрит, лицо овальное, карие глаза, при ходьбе сутулится.
Кроме того, у Артема имеет особая примета: на груди недоделанная татуировка с изображением дракона, на левом предплечье тату с изображением иероглифа.
«Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить в Арцизский отдел полиции по телефонам: (04845) 3-11-72, (067) 795-19-44 или по спецлинии «102», - говорится в обращении.
Также мы писали, что в Днепре ищут без вести пропавшего Артема Агеева. Известно, что парень 10 декабря сошел с автобуса на трассе Днепр-Запорожье и на данный момент его местоположение неизвестно.
Поиски Артема проходили не только в Днепре, но все попытки его найти закончились безуспешно. Родители Артема даже пообещали нашедшему вознаграждение в 100 000 гривен.
Также известно, что спустя две недели после пропажи его видели в лесопосадке между трассой Днепр-Запорожье и селом Морозовка.
На вид Артему 25-30 лет, рост — 178 см, спортивного телосложения, темные короткие волосы, карие глаза, овальное лицо.
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Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.
Также Politeka писала, что на Львовщине таинственно исчез подросток, поднята тревога.