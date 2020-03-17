Где сейчас находятся заболевшие коронавирусом в столице

Стали известны подробности о первых двух зараженных коронавирусом в Киеве

Об этом рассказал мэр Киева.

Так, один из больных – «молодой киевский студент», который контактировал с женщиной, которая умерла от коронавируса в Радомышле Житомирской области. Парень посещал ее с внучкой женщины. В данный момент он находится на лечении в Александровской больнице.

Второй заболевшей является женщина, которая недавно вернулась с курорта Франции в Украину. Она находится в самоизоляции, при этом за ней наблюдают врачи. Она получает необходимое лечение дома.

Всех, кто контактировал с заболевшими, сейчас обследуют врачи.

Отметим, что о двух случаях заболеваний коронавирусом в Киеве стало известно вечером 16 марта.

Напомним, что в Киеве начался ужесточенный карантин. Однако, утро 17 марта город начал в привычном ритме.

С самого утра многие улицы Киева стоят в пробках. Несмотря на объявленный «карантин», люди выезжают на работу и по делам.

Кроме того, сегодня под Верховной Радой собирается митинг против открытия рынка земли.

Добавим, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что со среды в Украине закроют все метро. Но подземка в Киеве пока работает. Точного времени, когда его закроют, пока не сообщили. Предварительно, это может произойти после 12:00 17 марта.

Как известно, с 17 марта в Киеве ужесточили карантин. Список ограничений увеличился: в него попали запреты на работу ТРЦ, спортзалов, салонов красоты, ресторанов и кафе. Также будут ограничены передвижения по городу.

Также мы сообщали, что украинцев предупредили о введении жестких мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Жесткие меры будут введены с 17-18 марта и продлятся, как минимум, до 3 апреля.

В частности, по решению Кабинета министров приостановлено железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение. Также работу прекращают метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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