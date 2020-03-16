В Киеве пассажиров на электричках не убавляется

В Киеве уже несколько дней объявлен карантин из-за пандемии коронавируса. С 17 марта закрывается междугороднее сообщение со столицей, сообщает Знай со ссылкой на Телеграмм-Карнал "PavlovskyNews".

Несмотря на советы властей оставаться дома и по возможности не выходить на улицу, утром 16 марта на железнодорожной станции Святошино не протолкнуться.

Пассажиров хоть и меньше стало чем обычно, но все равно людей среднего возраста хватает. В электричке пустых сидячих мест практически нет. Кроме того, контролеры и пассажиры едут без масок.

Детей и подростков из-за отмены занятий в электричках практически нет.

"Как показал опрос на нашем телеграмм-канале, 66% людей все равно вынуждены ехать на работу, несмотря на карантин", – рассказали в сети.

Напомним, что в Киеве рассказали, как будет работать метро в условиях жесткого карантина. Киевский метрополитен работает в обычном режиме с усиленными мерами дезинфекции. Сотрудники проводят дезинфекции дважды в день, а также перед выдачей поездов на линию в депо. Работникам, которые контактируют с пассажирами, рекомендуется масочный режим. Также работники проходят регулярный осмотр.

В комментариях к заявлению Киевметрополитена, несмотря на это, появились сотни ответов.

«По-моему, дезинфекция должна проводиться каждый раз когда поезд приезжает на конечную, а не 2 раза в день...», «Сегодня в маршрутке увидела лужи на полу, думала - кто-то не удержался. Водитель сказал, что это дезинфекция! Надо ему показать это видео, чтоб хоть знал, как делается!», «Надо как-нибудь заснять какими тряпками протирают на эскалаторе. Там весь комплект опасных заболеваний и дезинфекция не поможет», «Молодцы работники метрополитена , постоянно заботятся о пассажирах, постоянно проводят дезинфекцию всех помещений, станций, подвижного состава и т.д и т.п.», – пишут в сети напуганные киевляне.

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