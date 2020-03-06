В киевском метро прогремел взрыв

Об этом сообщили в пресс-службе «Киевского метрополитена» на официальной странице в Фейсбук. Согласно данным, в пятницу, 6 марта, на станции «Вокзальная», которая является одной из самых посещаемых, прогремел взрыв.

После того, как что-то взорвалось, салон вагона наполнился дымом. Пассажиров попросили экстренно покинуть вагоны. Как выяснили правоохранители, причиной взрыва, вероятнее всего, была петарда, которую неизвестный взорвал прямо в вагоне. В результате инцидента, поезд был снят в депо, а на месте преступления работают правоохранители.

Как сообщили в «Киевском метрополитене», сейчас метро работает в обычном режиме. В результате инцидента никто не пострадал. Так как изначально причина взрыва была неизвестна, людей экстренно эвакуировали из метро. В вагоне после взрыва началась паника. Кроме этого, из-за инцидента на красной линии подземки произошла задержка поездов.

Добавим, что полиция уже начала розыск людей, которые могли быть причастны к инциденту. Отметим, что петарды при взрыве в непосредственной близости от человека могут нанести вред и даже привести к травмам.

Как известно, в киевском метро регулярно происходят чрезвычайные происшествия. Чаще всего это связана с фейковым минированием подземки. Сообщения о минировании станций поступают с завидной регулярностью. Чаще всего правоохранители вынуждены реагировать на угрозы и эвакуировать людей, перекрывать станции.

Например, в 2019 году киевское метро минировали более 20 раз, а с начала 2014 года – около 200 раз. Каждый раз такие правонарушения создают множество проблем жителям столицы.

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