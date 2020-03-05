Жителі столиці не можуть скористатися ні тролейбусами, ні електричками

У Києві стався транспортний колапс

У Києві 5 березня з певних причин не ходять тролейбуси і деякі рейси міських електричок. Про це повідомляє Politeka.net, посилаючись на "Київпастранс".

Так, на Печерську зупинилися тролейбуси на бульварі Лесі Українки. Зокрема, не ходять тролейбуси №14, №32 і №15 в бік станції метро "Палац спорту".

за Причиною непередбаченої зупинки транспорту стало ДТП на Оболоні і в центрі столиці.

Зараз на місці аварій працює поліція.

Також вранці 5 березня в Києві скасували 9 рейсів міських електричок. Зокрема, скасовані потяги №№7304, 7313/14, 7323/24, 7402, 7404, 7409/10, 7411/12, 7415/16, 7417/18.

Відміна поїздів сталася з технічних причин.

Нагадаємо, що у Києві розшукують магазинного злодія, який виніс вершкове масло на велику суму

Так, невідомий виніс з магазину масло на суму понад 800 гривень. Постраждала дівчина-продавець, яка не встежила. У неї відняли цю суму із зарплати.

Інцидент стався в магазині на Борщагівська, 171/18.

«Цей персонаж є злодієм, вкрав з магазину, який знаходиться на Борщагівська, 171/18, вершкове масло, на більш, ніж 800 гривень. Дівчинку-працівника магазину вже не врятувати, і вона сплатила збиток, але хотілося б застерегти інших від цієї гидоти злодійський і знайти його», – підписали в мережі.

У коментарях користувачі відзначили незвичайність такого злодіяння. Більшість стала на бік дівчинки, у якої вилучили гроші не з її вини.

«А при чому тут дівчинка працівник? Чому її змусили сплатити! На кожному магазині є певний відсоток втрати! І за товар несе відповідальність явно не рядовий співробітник! На місці дівчинки звернулася в податкову і поліцію, це здирництво. Нахрена вам шановні керівники відео якщо ви їм не користуєтесь! Як вона з каси повинна була побачити!? Касир несе відповідальність за гроші! Охорона куди дивилася?! Бабло з працівників збивати вміє. Позорище!», «Поверніть дівчинці 800 грн!», – розсердилися кияни.

Внимание! #Розыск! Данный персонаж является вором, украл из магазина, который находится на Борщаговской, 171/18, украл сливочное масло, на более, чем 800 гривен. Девочку-работника магазина уже не спасти и она оплатила убыток, но хотелось бы предостеречь других от этой мерзости воровской и найти его. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 4. März 2020

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