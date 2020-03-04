Такой жары в начале весны не было десятки лет

В Киеве побиты столетние рекорды по температуре воздуха

Так, во вторник, 3 марта после полудня температура поднялась почти до 15 градусов тепла, чего не было 23 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Предыдущий рекорд для этого дня 1997 года превышен на целых полтора градуса.

В обсерватории сказали, что благодаря такому максимуму побит и рекорд среднесуточной температуры, которая достигла 8,3 градусов и таким образом оказалась на 0,4 градуса выше, чем это было в том же 1997 году.

Высокий температурный фон привел и к самой теплой за 140 лет ночи на среду. Температура под утро не опустилась ниже 4,8 градусов тепла, превысив предыдущий рекорд 1995 года на 1,2 градусов.

Напомним, что ученые из Бразилии зафиксировали новый температурный рекорд в Антарктиде — температура воздуха впервые поднялась до 20,75 °C. Такую температуру зафиксировали 9 февраля на острове Сеймур. Ученые считают, что такая температура аномальная. Ученые отметили, что замечают потепления на всех 23 участках в Антарктиде. Ранее 6 февраля в Антарктиде на аргентинской базе «Эсперанса» зафиксировали температуру 18,3 °C — это был исторический рекорд.

Также мы писали, что под Киевом из-за ухудшения погодных условий случилось массовое ДТП. Так, недалеко от села Мытница произошло две аварии при участии шести автомобилей.

В одном из ДТП пострадал один человек. Сейчас он находится в больнице.

В первом ДТП еще в 6:45 утра столкнулись Nissan, Таврия и Lanos.. К счастью, обошлось без пострадавших. Вторая авария произошла спустя 20-25 минут на этом же отрезке дороги. По данным копов, столкнулись Mercedes, Ford и Lada.

Появилась информация, что всего на Одесской трассе за одно утро 4 марта столкнулись более 10 авто на протяжении 100 метров.

Так, 4 марта в Киеве из-за тумана ухудшится видимость на дорогах.Видимость в городе была снижена до 200-500 метров. Уровень опасности определили, как желтый, повышенный.

Напомним, весна заставит украинцев страдать, тепло отменяется.

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