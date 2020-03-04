Из-за дыма на дороге ничего не видно

Под Киевом загорелся рейсовый автобус

Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Киеве возле станции метро «Святошин» загорелся пассажирский автобус.

Очевидцы отметили, что в автобусе в момент возгорания находились пассажиры. Сейчас они стоят возле автобуса.

Вероятно, возгорание ликвидируют огнетушителями. На фото видно, что уже на место ЧП приехали спасатели ГСЧС.

«Прямо сейчас на проспекте Победы, возле Святошин, пылает рейсовый автобус. Водители пытаются ликвидировать пожар самостоятельно», – рассказали в сети под видео.

Информация о пострадавших устанавливается.

Прямо зараз на проспекті Перемоги, поблизу із Святошино, палає рейсовий автобус. Водії намагаються ліквідувати пожежу самостійно. Інформація про потерпілих встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 4. März 2020

Напомним, что на днях в Киеве уже был подобный случай. Тогда загорелся пассажирский автобус во время движения на Соломенской площади.

На место происшествия вызвали спасателей. Ликвидировали пожар пожарные ДСНС. Пострадавших не было.

Также мы писали, что в Кривом Роге на ходу загорелся служебный автобус. ЧП произошло ночью в Кривом Роге на микрорайоне 5-й Заречный. Известно, что в транспортном средстве находилось три пассажира, которые получили ожоги.

Сотрудниками скорой медицинской помощи пострадавшие направлены в ожоговое отделение Криворожской городской клинической больницы №2. Автобус был уничтожен огнем.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Яворницкого в Днепре сломался и задымился трамвай маршрута №1 напротив здания Днепровского горсовета. По словам очевидцев вагон вдруг встал на путях, а из салона повалил дым. Пассажиры были вынуждены срочно покинуть трамвай.

Также мы писали, что ранее в городе Рени Одесской области загорелся автобус с бойцами Нацгвардии внутри. ЧП с автобусом случилось в центре Рени, при этом внутри транспортного средства находились более десятка нацгвардейцев.

По рассказам женщины, она ждала маршрутное такси на остановке, когда увидела, как из-под капота автобуса повалил дым.

Водитель срочно высадил всех находившихся внутри бойцов.

Потом автобус загорелся и водитель пытался его потушить, однако объема огнетушителя не хватило, и погасить пламя не удалось.

Напомним, маршрутчик набросился на мать украинского воина под Днепром: «Ну и что, что твой сын погиб»

Как сообщала Politeka, появились фото исчезнувших рыбаков под Киевом: "последнее пристанище и..."

Также Politeka писала, что ветеран АТО пропал в Киеве, брошены силы на поиски: фото и подробности