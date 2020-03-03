В Киеве пропал ветеран АТО

Так, в Киеве разыскивается ветеран АТО Плыска Иван Иванович, 1959 года рождения. Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

По словам родственников, у мужчины обострение ПТСР, кроме того, он считает себя никому не нужным и даже лишним, мешающим семье.

Ранее был замечен возле кинотеатра Днепр (бывший Ленинград), но не успели приехать - ушёл.

Просьба ко всем, кто его увидит, пожалуйста, звонить невестке Анастасии 0677562524 или в 102.

В комментариях украинцы прониклись проблемами ветерана, отметив, неблагоприятное расположение страны к диагнозу Плыски Ивана.

«В других странах ПТСР участников боевых действий у всех на слуху. И это огромная проблема. А у нас в основном психологи-волонтеры им занимаются, да и люди боятся идти к специалистам со своими недугами.. А "уставшее от войны" общество "какаяразничных" это все усугубляет.», «найдите человека и скажите ему что нужным нужно быть не кому-то, а СЕБЕ! И каждый должен это понимать! И самое главное - нужно научиться себя любить такими какими мы есть!», «Как жаль человека», «А давно ушел? И уходил ли ранее? У нас просто похожий светлоглазый дядька тусит с бомжами на пустыре между Ахматовой и Княжим затоном. Но я его периодически вижу ещё с начала зимы», «За таких людей действительно обидно», «Как же я его понимаю», – отметили пользователи сети.

Напомним, что в Киевской области ищут двух пропавших рыбаков. Так, стали известны личности пропавших рыбаков, о которых мы сообщали ранее. Так, одним из без вести пропавших является Кривда Сергей Васильевич 1960 года рождения. С ним также пропал Мацола Виталий 1963 года рождения.

Также в сети показали геолокацию по последним данным мобильного оператора одного из рыбаков и лодку, на которой были рыбаки.

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