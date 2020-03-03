В Киевской области ищут двух пропавших рыбаков

Так, стали известны личности пропавших рыбаков, о которых мы сообщали ранее. Фото с геолокацией рыбаков опубликовали в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, передает Politeka.net.

Так, одним из без вести пропавших является Кривда Сергей Васильевич 1960 года рождения. С ним также пропал Мацола Виталий 1963 года рождения.

Также в сети показали геолокацию по последним данным мобильного оператора одного из рыбаков и лодку, на которой были рыбаки.

Просят помочь тех, кто был на рыбалке в Козелецком районе с 29 февраля по сегодняшний день, и возможно видел этих людей (вещи, костры, лодки и т.д.).

В комментариях небезразличные жители начали строить догадки по их исчезновению.

«Это те, кто вышел в море со Страхолесья?... Харча хватит на дней 5-10 на островах по-любому, даже на веслах дошли б, я там часто рыбачил.... искать нужно, у кого есть возможность, веляйте к непопулярным стоянкам так же, + "материк" так называемый.... если конечно не перевернулись..», «если перевернулись, то все. в одежде и вода холодная», «знаю... но берег там относительно рядом везде, если отошли от базы до начала островов... вообще многие считают что там просто рыбалка, на самом деле стихия, забирающая жизни, часто притом... они не похожи на дилетантов... В свое время спасали там студентов, академиков и прочих... даже модных на катерах красивых... переживаю я... лодки нет сейчас, я бы поехал», «я понимаю, что они не первый раз на воде. я там не была, но думаю, что волна там есть. и чем надо думать ( тем более, профессионалам), чтоб зимой на воду выходить. я понимаю хобби и все такое, но о родных пора уже подумать и о своей безопасности.», – пишут в сети.

Напомним, мы писали, что рыбаки без вести пропали под Киевом, отправившись на лов. В селе Страхолесье, что на Иванковщине, двое мужчин на моторной лодке вышли на рыбалку. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Еще двое суток назад рыбаки сообщили по телефону, что двигатель вышел из строя, и они планируют на ночлег остановиться на одной из баз в Козелецком районе, Черниговской области. Однако после этого вестей от них не было.

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