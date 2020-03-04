В Киеве у дороги обнаружили мину

Об этом сообщили в группе Киев Оперативный в Facebook со ссылкой на начальника управления по вопросам рекламы в Киевской госадминистрации Александра Смирнова, передает Politeka.net.

«Такую находку обнаружили только что наши ребята, которые приехали демонтировать борды на Столичке. Лежит себе тихонечко у дерева. Не трогаем, хотя в коллективе есть бывшие саперы. Поэтому ждем МЧС. Остается только вопрос: откуда и почему?», – рассказал Смирнов.

Он добавил, что большая часть демонтажников – атовцы.

«Все эти ужасы они уже видели, но на фронте. Очень бы хотелось, чтобы ничто больше не шевелило воспоминания», – отметили в сети.

Также в комментариях киевляне выразили страх того, что на такое могут наткнуться дети.

«Хорошо, что это нашли взрослые, а не дети», «Осторожно, мины!», – написали пользователи.

Напомним, что под Киевом из-за ухудшения погодных условий случилось массовое ДТП. В Киевской области на Одесской трассе произошло ДТП с участием 10 автомобилей. Так, недалеко от села Мытница произошло две аварии при участии шести автомобилей.

В одном из ДТП пострадал один человек. Сейчас он находится в больнице. Напомним, что 4 марта в Киеве из-за тумана ухудшится видимость на дорогах. В первой половине дня 4 марта в Киеве будет держаться густой туман. Так, видимость в городе будет снижена до 200-500 метров. Уровень опасности желтый, повышенный.

Всего на Одесской трассе за одно утро 4 марта столкнулись более 10 авто на протяжении 100 метров.

Ездить рекомендуется на сниженной скорости, включать противотуманные фары с ближним светом, а также соблюдать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями.

Напомним, злое наказание "героя парковки" в Киеве попало в сеть: "Странно, как не сожгли"

Как сообщала Politeka, появились фото исчезнувших рыбаков под Киевом: "последнее пристанище и..."

Также Politeka писала, что ветеран АТО пропал в Киеве, брошены силы на поиски: фото и подробности