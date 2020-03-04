В Киеве у дороги обнаружили мину
Об этом сообщили в группе Киев Оперативный в Facebook со ссылкой на начальника управления по вопросам рекламы в Киевской госадминистрации Александра Смирнова, передает Politeka.net.
«Такую находку обнаружили только что наши ребята, которые приехали демонтировать борды на Столичке. Лежит себе тихонечко у дерева. Не трогаем, хотя в коллективе есть бывшие саперы. Поэтому ждем МЧС. Остается только вопрос: откуда и почему?», – рассказал Смирнов.
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Он добавил, что большая часть демонтажников – атовцы.
«Все эти ужасы они уже видели, но на фронте. Очень бы хотелось, чтобы ничто больше не шевелило воспоминания», – отметили в сети.
Также в комментариях киевляне выразили страх того, что на такое могут наткнуться дети.
«Хорошо, что это нашли взрослые, а не дети», «Осторожно, мины!», – написали пользователи.
Напомним, что под Киевом из-за ухудшения погодных условий случилось массовое ДТП. В Киевской области на Одесской трассе произошло ДТП с участием 10 автомобилей. Так, недалеко от села Мытница произошло две аварии при участии шести автомобилей.
В одном из ДТП пострадал один человек. Сейчас он находится в больнице. Напомним, что 4 марта в Киеве из-за тумана ухудшится видимость на дорогах. В первой половине дня 4 марта в Киеве будет держаться густой туман. Так, видимость в городе будет снижена до 200-500 метров. Уровень опасности желтый, повышенный.
Всего на Одесской трассе за одно утро 4 марта столкнулись более 10 авто на протяжении 100 метров.
Ездить рекомендуется на сниженной скорости, включать противотуманные фары с ближним светом, а также соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями.
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