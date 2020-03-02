В Киеве местные жители жестко наказали очередного героя парковки, который перекрыл проход к мусорным бакам

Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net.

Инцидент произошел в Киеве на улице Урловской, 21. Горожане наказали водителя автомобиля Subaru, который закрыл проход к мусорным бакам.

В комментариях киевляне не оценили такое наказание, отметив, что оно больше для дворника, чем для водителя.

«Это смех, а не наказание - меньше чем через минуту он швырнет эти два пакета на землю у бака и поедет .. мало того, что ему с этого ничего, еще и дворнику убирать придется ..», «Может он машину просто выкинул... А вы сразу: неправильно припарковался...», «Тоже мне наказание. Смешно.», «УЖАС!!! странно что активная часть населения не смогла выбросить свои отходы! Нигодяй такой заблокировал проход, да что там парализовал весь район! странно как не сожгли», – написали в сети пользователи.

Напомним, что на проспекте Правды в Киеве случился пожар в многоэтажном доме.

«Прямо сейчас на проспекте Правды, 19/3, в многоквартирном доме пылает квартира на двенадцатом этаже», – сообщили очевидцы, которые опубликовали видео.

На месте занимаются ликвидацией пожара 5 пожарных авто, информация о пострадавших устанавливается.

Прямо зараз на проспекті Правди, 19/3, у багатоквартирному будинку палає квартира на 12-ому поверсі. На місці вже 5 пожежних авто, інформація про потерпілих встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 2. März 2020

Также мы писали, что в заведении общественного питания заметили мышей.

«Людям со слабыми нервами лучше не смотреть. Вблизи со станцией метро Черниговская есть заведение быстрого питания, где полным-полно не слишком желанных гостей», – подписали опубликованное видео.

В сети начали шутить по поводу увиденного.

«Так всё же свежее! Что не так дорогой?!», «и тут я села на диету», «Жадины! Подкормите ) сочнее шаурму в следующий раз купите», «Разве норм такое покупать и себя убивать; антисанитария», «Там где пищеблок, там всегда поблизости есть крысы в районе места с отходами. Не удивительная новость.», – написали в комментариях пользователи.

Людям із слабкими нервами краще не дивитися Поблизу із станцією метро Чернігівська є заклад швидкого харчування «Шаурма», де повним-повно не дуже бажаних гостей. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 1. März 2020

Напомним, в Киеве у маршрутки отпали колеса, кадры напугали горожан: "С такими дорогами..."

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