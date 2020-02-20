В центр Киева стянули силовиков

В четверг, 20 февраля, в центре Киева запланированы акции в честь событий на Майдане 2014 года. Полиция усилила меры безопасности на время проведения массовых мероприятий в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба главу ГУ Нацполиции.

В городскую госадминистрацию уже поступило несколько заявок о проведении массовых мероприятий в центральной части города.

"Все сегодняшние акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За правопорядком в центре столицы будут следить работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога", – рассказалали в Нацполиции Киева.

В полиции добавили, что также будут созданы резервы на случай осложнения оперативной обстановки.

Напомним, что в Киеве образовался коллапс на дорогах из-за одного светофора.

Вечером в среду, 20 февраля, в Киеве в Святошинском районе города на Академгородке не работал светофор, из-за чего образовалась огромная пробка. Автобусы стали посреди дороги, а легковые авто пытались маневрировать вокруг них.

«Сегодня вечером на Академ Городке не работал светофор», – сообщил очевидец событий.

В сети начали обсуждать произошедшее накануне вечером.

«Там и так ппц, а тут ещё и светофор))», «Так все ясно и просто. Если не работает светофор, нужно придерживаться дорожных знаков) проблем не должно было быть))», «Прокладок просто стало больше чем водителей... овердох** стало, я бы сказал.... Есть и дебилы в таких ситуациях, когда при зелёном свете стоишь перед перекрёстком, ибо он занят, а какой то дебил сигналит тебе сзади изо всех сил, чтоб 3 метра проехать и встать посредине перекрёстка и не дать проехать остальным.... Дебилы думают только о себе... Так и живём», – возмущаются киевляне в комментариях.

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